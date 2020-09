Ce dimanche lors de la 5ème journée de Ligue 1, Dijon a concédé un nul face à Montpellier 2-2. Un scandale pour l’entraîneur dijonnais Stéphane Jobard, qui n’accepte pas le fait que l’arbitre ait accordé un pénalty à ses adversaires.

“On a volé la victoire à mes joueurs qui auraient dû être récompensés. Nous sommes frustrés. C’est le sentiment qui vient en premier” a-t-il déclaré. “J’ai revu les images sur le penalty, je suis aussi allé voir l’arbitre qui me dit que mon défenseur tient l’adversaire quatre à cinq secondes ! Cela paraît beaucoup. C’est toujours plus facile de siffler contre Dijon. Je demande à voir si on siffle la même faute sur Marquinhos du PSG au Parc, sur tous les coups francs ou corners. On siffle le penalty à la 89e minute, cela accentue la déception et la frustration. L’arbitre sait ce qu’il fait à ce moment-là. Il faut vivre cela comme une nouvelle épreuve car rien ne nous sera épargné”.

Pour l’heure, Dijon reste dernier du classement de la Ligue 1 avec seulement un point au compteur.