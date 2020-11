Coach par intérim, l’ancien adjoint de Stéphane Jobard se voit bien rester à Dijon plus longtemps.

Dans la tourmente en Ligue 1, Dijon semble destiné à la descente. Aucune victoire en championnat, 19 buts encaissés, quatre petits points et une triste vingtième place, voilà le malheureux bilan des rouge et noir cette saison. La moutarde n’a pas pris, et Stéphane Jobard a vu son aventure tournée court. Et c’est son adjoint, David Linarès qui a pris sa succession en intérim. Et pour son premier match, dimanche dernier, il est allé chercher un nul plutôt intéressant du côté de Metz. Un résultat qui pourrait pousser son président à le garder. Selon l’Équipe, le principal intéressé se verrait bien poursuivre son aventure à Dijon.