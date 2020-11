Stéphane Jobard licencié il y a quelques jours de son poste d’entraîneur du Dijon FCO, Olivier Delcourt le président a annoncé son remplaçant.

Pour succéder à Stéphane Jobard, le patron des bourguignons n’est pas aller très loin et souhaite faire confiance à David Linarès qui avait récupéré l’intérim. « David Linarès a su, au gré des saisons, acquérir de l’expérience et franchir différents paliers au sein du club. J’avais décidé de le nommer entraîneur adjoint, aujourd’hui je lui accorde de nouveau ma confiance. » Explique Olivier Delcourt sur le site officiel du club.

Avant de terminer : « Comme moi, beaucoup de joueurs et salariés du club sont convaincus qu’il s’agit du meilleur choix. Je souhaite un coach proche de ses joueurs, ambitieux, compétiteur et qui sache se faire respecter. Son moment est venu. » Linarès aura du boulot car le club pointe aujourd’hui à la 20e et dernière place du championnat avec 4 petits points en 10 matchs.