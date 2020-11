Hospitalisé il y a quelques jours au pays, Diego Armando Maradona devrait s’en sortir et c’est un miracle selon son avocat.

Face à la presse Matias Morla, son avocat a parlé de miracle concernant l’ancienne icone du Napoli. « Il a vécu le pire moment de sa vie. C’est un miracle que cet hématome sous-dural, qui aurait pu lui coûter la vie, ait été détecté. Il est entier, il veut se retaper, Maradona est là pour encore un moment. Il pourrait sortir aujourd’hui, mais je ne sais pas à quel moment ».

Pour rappel, Maradona a été opéré il y a huit jours et sans la détection du caillot dans son cerveau et sa prise en charge rapide, l’Argentin ne serait sans doute plus de ce monde depuis quelques heures.