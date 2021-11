Mauro Icardi vit-il ses derniers mois au Paris Saint-Germain ? C’est la question qu’il faut se poser car l’attaquant du club de la capitale ne manque pas de courtisans.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2024, l’attaquant argentin ne vit pas le meilleur début de saison de sa carrière (3 buts toutes compétitions confondues). Plusieurs rumeurs de départs existent et selon les informations « d’El Nacional », c’est l’Atletico Madrid et notamment son entraîneur Diego Simeone qui apprécie particulièrement son profil. Reste à savoir combien demande l’actuel leader de la Ligue 1 et si le prix conviendra aux Rojiblancos.