Remplacé à la 60e minute hier lors de la défaite face à Chelsea, Luis Suarez a très mal pris cette décision de son entraîneur. Diego Simeone s’est expliqué après la rencontre.

« J’ai cru ce que j’ai montré, qu’en mettant Llorente et Saúl sur l’aile, Lemar au milieu, Correa laissant Dembélé comme attaquant plus João derrière, on pouvait avoir plus de dynamique en attaque et ne pas mettre deux attaquants. Nous n’avons pas eu autant de jeu que l’autre jour contre Getafe, où les deux attaquants ensemble nous ont donné la possibilité d’avoir ce que nous voulions, mais être à l’extérieur de la surface à deux était difficile et nous avions besoin d’un autre moyen. Les fans doivent être blessés et déçus, comme il se doit. Demain ou vendredi au plus tard, nous devons nous remettre à zéro et réfléchir à ce qui nous attend avec humilité et travailler pour le faire avancer », a indiqué Diego Simeone après la rencontre.