Après la disparition tragique de Diego Maradona, Emmanuel Macron, le président de la République, n’a pas tardé à réagir.

Il s’est éteint ce mercredi 25 novembre à l’âge de 60 ans. Diego Armando Maradona laisse derrière lui une tonne de souvenirs, et presse autant de regrets. Le cœur s’est peut-être arrêté, mais l’aura est resté, et restera pour l’éternité. Dans un communiqué, Emmanuel Macron, avec ses mots à lui, a rendu hommage au gamin en or. Une légende qui aura marqué le football à tout jamais.

« Le président de la République salue ce souverain incontesté du ballon rond que les Français ont tant aimé. À tous ceux qui ont économisé leur argent de poche pour compléter enfin l’album Panini Mexico 1986 avec sa vignette, à tous ceux qui ont tenté de négocier avec leur compagne pour baptiser leur fils Diego, à ses compatriotes argentins, aux Napolitains qui ont dessiné des fresques dignes de Diego Rivera à son effigie, à tous les amoureux de football, le président de la République adresse ses condoléances émues. Diego se queda », peut-on lire sur le communiqué de l’Elysée.