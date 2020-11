Une légende. La légende. L’année 2020 a une nouvelle fois fait des siennes. Ce mercredi soir, à 60 ans, Diego Armando Maradona nous a quittés. L’icône parmi les icônes. Lorsque nous entendons Diego, nous entendons football. Le vrai, le pur. Partout ou il est passé, Naples, en sélection, Barcelone, Boca Juniors, cette aura l’a suivi. Non, l’Argentin n’était pas seulement cet oncle, qu’on voyait balancer des doigts dans les tribunes de Russie. Un personnage exubérant certes, mais avant tout, un magnifique footballeur. Sûrement le plus beau même. Et parce que son héritage appartient à chaque génération, et pas seulement à celles qui l’ont vu jouer, rendons un hommage en vidéo à El Pibe de Oro.

Diego Armando Maradona, c’est le football dans toute sa splendeur. Des buts comme vous allez en voir juste ici, cela ne court pas les rues. Naples, l’Argentine, le FC Barcelone, des exemples de chevauchées exceptionnelles, concrétisés avec la plus grande des finesse par le numéro 10, il y en a des tonnes, en voici 10.

El Pibe de Oro. Le meilleur exemple du « le ballon est ton ami » qui a un jour existé. Collé à son pied gauche, le cuir était comme aimanté. Les gestes viennent d’ailleurs, la technique est parfaite et ces moments de magie… inoubliables.

Petit bonbon dans la carrière du prodige, cette séance de jongles légendaire. C’était juste avant Bayern Munich – Naples de 1989 pour la demi-finale de UEFA-Cup.

Diego, c’était aussi un personnage exubérant. L’antagoniste parfait que l’on opposait à Pelé. Un garçon tout droit sorti d’un film au d’une série Netflix. Et ce soir la, comme tant d’autres, Maradona a vrillé sous les couleurs du FC Barcelone. Accroché tout le match, les tacles pleuvaient sur le petit crack, il fallait bien ça pour l’arrêter. Jusqu’à ce que cela dérape, et tout le monde commence à se taper dessus. GÉNÉRALE. C’était contre l’Athletic Bilbao en 1984.

Tout ça, c’est bien beau. Mais l’héritage est bien plus vaste. Cette histoire, c’est celle d’un homme extirpé de la misère, devenu roi à Boca Juniors, puis souverain de Naples, icône en Argentine et légende absolue du football Mondial. Et comme les légendes ne meurent jamais, Maradona, un gamin en Or, c’est à découvrir ici.

Immortel.