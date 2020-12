C’est le journaliste indépendant Thibaud Vezirian qui l’affirme. Un homme qui a par le passé souvent annoncé en premières exclusivité des informations qui se sont avérées exactes.

« J’ai appris de source sûr que Didier Quillot, ancien directeur général de la LFP, montait un tour de table pour racheter soit l’OM soit l’ASSE », affirme Thibaud Vezirian sur sa chaîne Youtube. Le journaliste explique que Frank McCourt a relancé le processus de vente du club. Un processus qui avait été mis en pause par le propriétaire américain depuis le début de la crise de la Covid-19 et plus encore depuis l’affaire de l’offre de reprise farfelue de Mourad Boudjellal et Mohamed Ajroudi.

Découvrez le post vidéo complet de Thibaud Vezirian, dans lequel il fait ces révélations.