Le projet porté par l’ancien directeur général de la LFP a été sélectionné par le mandataire ad hoc nommé par le Tribunal de commerce.

Les Girondins de Bordeaux vont passer sous la coupe de Didier Quillot, limogé de son poste de directeur général de la Ligue de football professionnel juste avant le fiasco Mediapro, dont il était le principal artisan. Le projet de reprise dont il était le porteur a obtenu les faveurs du mandataire ad hoc et de la banque conseil Rotschild, en charge de la sélection.

Quillot et ses associés vont donc reprendre les actifs abandonnés par le fonds d’investissement américain King Street. Les Girondins de Bordeaux devraient donc éviter la rétrogradation administrative. Quel montant sera injecté par Didier Quillot et ses partenaires « français et anglo-saxons » ? Mystère. Selon les experts du dossier, un montant global de l’ordre de 150 millions d’euros est nécessaire pour apurer les dettes et faire face aux dépenses nécessaires pour relancer le club.

Le projet Quillot a été préféré aux autres candidats, notamment celui porté par Bruno Fievet qui semblait solide. On devriait en savoir plus dans les prochaines semaines sur cette nouvelle donne pour les Girondins.