Le PSG a écrasé le Real Madrid, mardi soir en Ligue des champions féminine (4-0). Didier Ollé-Nicolle est satisfait du match de ses joueuses.

« L’idée, c’était de ne pas jouer le match avant dans les têtes, par rapport au nom prestigieux de l’adversaire, par rapport au Parc des Princes et à un public plus nombreux que d’habitude. Il fallait qu’il n’y ait pas trop d’émotion. Donc, on s’est concentré uniquement sur le match.On savait dans quel système allait évoluer le Real Madrid. Il fallait qu’on soit très solide mentalement et collectivement dès le départ. Il fallait prendre les choses en main et après, durer sur la longueur. On savait qu’elles allaient défendre, défendre et encore défendre. Notre idée était de beaucoup varier, passer par les côtés et chercher l’interligne, notamment par Marie (Katoto). On voulait qu’elle soit à la réception du travail collectif. Donc, sur la manière et la constance, je suis effectivement très satisfait ce soir (mardi). On a envie d’avancer en Championnat. Il y aura à nouveau un beau stade, à nouveau du public, à nouveau une grande équipe. Le match de Lyon, ce sera avant tout mental », a indiqué le coach du PSG.