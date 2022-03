Cela fait désormais 3 ans que que Dimitri Payet n’a plus été convoqué par Didier Deschamps sous le maillot bleu. Sa dernière sélection remonte au match contre l’Islande en 2018. Toutefois, le Français a retrouvé des couleurs et une excellente forme cette saison avec l’OM, mais la concurrence est rude au sein de l’EDF.

Cependant, Payet semble plus motivé que jamais à réintégrer prochainement ce groupe, à tel point qu’il avait déclaré être prêt à « cirer les chaussures de Karim s’il le faut ! » , avec humour. Didier Deschamps lui a répondu à son tour. « Il me fait rire, Dim. À un moment, il a eu un rôle important, décisif même. Depuis, il y a eu d’autres joueurs. Au même titre que Steve (Mandanda), il reste toujours sélectionnable. Quand je dis ça, on dirait que je ne dis rien et jamais je ne reprends ce genre de joueur. Mais ça veut dire quelque chose tout de même. Ça dépendra de la situation. Je crois que sa dernière sélection remonte à 2017, en Suède (C’était sa dernière titularisation, ndlr). Il y a eu d’autres choses depuis, des résultats. Lui aussi a eu des passages plus ou moins performants avec l’OM. Cette saison, il retrouve son meilleur niveau, il est décisif et est souvent capitaine »