Didier Deschamps, le sélectionneur de l’Equipe de France est revenu sur la blessure et la sortie de son latéral droit Léo Dubois hier soir en Finlande.

Devant les médias, le coach tricolore est revenu sur la blessure du Lyonnais et même s’il n’est pas médecin et n’est pas très confiant pour son joueur sorti sur blessure hier. « Ce n’est pas bénin, forcément. Il a senti le problème musculaire sur une accélération. Il s’est arrêté tout de suite. Cela va prendre quelques semaines. Il faudra qu’il fasse des examens. » Un coup dur pour l’OL qui devrait se passer de son capitaine pour la réception de l’Olympique de Marseille dimanche soir en Ligue 1. Les Gones ne manqueront pas de communiquer plus d’informations sur l’état physique du joueur, mais tout porte à croire que l’ancien Nantais manquera plusieurs matchs.