Les matchs s’enchaînent pour l’Euro 2020 et la France n’y fait pas exception. Après un premier succès contre l’Allemagne, les Bleus doivent récidiver face à la Hongrie samedi à 15h. Un adversaire dont se méfie particulièrement Didier Deschamps. Il l’a avoué aujourd’hui en conférence de presse.

Didier Deschamps : « Sincèrement, quand on fait du sport, on ne fait pas de politique. Qu’il y ait une récupération… C’est un match de foot demain et les joueurs hongrois ne vont pas être animés par ça et nous non plus. Ça se joue sur 90 minutes et tout le reste ce n’est pas de notre ressort. On est là pour autre chose. Évidemment que l’appui du stade plein est un avantage. Cela les a aidés contre le Portugal. Jusqu’à la 80e minute, ils faisaient 0-0, ils avaient marqué le premier refusé pour hors-jeu. La Hongrie, c’est une équipe combattive et bien organisée. La présence d’un sélectionneur italien doit y être pour quelque chose. »

En cas de victoire, les Bleus pourraient valider leur qualification pour le prochain tour et mettre la pression sur le Portugal et l’Allemagne qui s’affrontent le même jour à 18h.