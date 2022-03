L’entraîneur de l’Équipe de France de football Didier Deschamps a réagi aux sifflets contre Jonathan Clauss, qui inauguré sa première titularisation ce mardi soir, face à l’Afrique du Sud (5-0).

« Il fallait qu’il soit le plus à l’aise possible. Je trouve regrettable, pour ne pas dire plus, sur ce qui s’est passé en première période. Cela va à l’encontre de l’équipe de France. Cela ne l’a pas perturbé. Au fil du match, ceux qui ont manifesté bêtement ont atténué les sifflets par rapport à ce qu’il faisait sur le terrain. C’est son mérite. Il a participé avec son rôle spécifique. C’était l’occasion. Il a eu sa première sélection avec peu de temps (contre la Côte d’Ivoire). Je voulais le voir d’entrée pour avoir plus de réponses pour l’avenir. », a déclaré Didier Deschamps.