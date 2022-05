Toujours à la tête des Bleus, Didier Deschamps s’apprête à vivre le couperet d’une nouvelle Coupe du monde qui pourrait bien être la dernière. Pour la suite, le technicien français ne s’interdit rien, pas même un retour à Marseille.

Interrogé sur la possibilité de revoir sur le banc d’un club, et plus particulièrement de l’Olympique de Marseille, Didier Deschamps reste évasif. Le sélectionneur de l’équipe de France n’exclut aucune possibilité : « Je ne sais pas. Après si j’ouvre une porte ou je la ferme… J’ai connu ça. Je ne me projette pas. Je suis focalisé sur notre objectif. Il y aura des lendemains, mais je ne m’en préoccupe pas. Ils peuvent être différents.je ne m’interdis rien. J’ai un objectif, j’aime bien en avoir. À l’Euro, je ne pensais pas à l’après. Je suis là-dessus. Tout dépend de la manière dont les choses se passent. Il y a des lendemains plus ou moins heureux. Il faut avoir du recul dans l’analyse, de la lucidité. J’ai la tranquillité de ne pas me soucier du lendemain. Merci au football« , a confié Didier Deschamps dans des propos accordés à La Provence.

Ouvert à de nouvelles expériences, Didier Deschamps reste très attaché aux Bleus. Le Français prend encore énormément de plaisir à s’occuper de l’équipe de France malgré ses 10 ans à la tête de la sélection : « Autrement je ne serais pas là. Si le plaisir, l’envie, la passion et la détermination n’étaient pas là, je l’aurais déjà transmis à mon président. Ce n’est pas moi qui ai l’ultime décision, mais le président. Même si tout va bien et que je veux continuer, in fine c’est lui qui décide.