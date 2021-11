Thierry Henry, consultant pour Amazon, a livré son analysé sur la mentalité de Didier Deschamps à la tête des Bleus.

« Il a la culture de la gagne, ça c’est sûr. Deschamps aime gagner, gagner encore. Il est programmé pour gagner. Partout où il va, il gagne. Il est là en tant que coach et joueur. Il fait tout. Je l’appelle l’ancien mais je lui donne tous les noms aujourd’hui. Ce qu’il fait est extraordinaire. Où il va aller ? Je ne sais pas mais ce qui est sûr c’est qu’il va gagner. C’est une personne qui sait gagner et sait comment gagner. Je pense que son passage en Italie a encore plus renforcé son avis sur le foot. Il l’a dit, pour lui l’important c’est de gagner. Pour lui, il faut gagner et le reste, c’est du bla-bla. On peut parler de tout mais il a gagné la Coupe du monde, il a fait finale de coupe d’Europe et a gagné la Ligue des Nations. Il est toujours là quand il faut gagner », a indiqué le consultant.