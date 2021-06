Présent en conférence de presse avant le match contre la Hongrie, Didier Deschamps a évoqué de nombreux sujets dont Antoine Griezmann. Décrit comme le chouchou du coach par ses coéquipiers, le meneur des Bleus, 37 buts en 92 sélections, a reçu une véritable déclaration d’amour de la part de son entraîneur. Le groupe vit bien, vraiment très bien.

Didier Deschamps : « Il fait partie des leaders techniques capables d’apporter par ses déplacements. C’est un joueur offensif et créatif. Il a un don de soi remarquable et fait beaucoup, parfois trop, d’efforts défensifs. C’est naturel pour lui, c’est important pour l’équilibre et le collectif. Cela ne l’empêche pas d’avoir de l’influence et de l’efficacité offensive. Il prend soin de lui. C’est un grand professionnel. Il n’y a qu’à regarder ses statistiques pour voir son influence chez les Bleus. Quand en plus on regarde son volume de jeu… Il fait partie des tous meilleurs joueurs européens et mondiaux. »