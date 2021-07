Depuis le début du mercato estival, le Paris Saint-Germain recrute mais ne vend pas forcément. Rectification car le club de la capitale souhaite se débarrasser de Layvin Kurzawa.

Ce mardi matin, Sport.fr vous annonçait que le latéral gauche et ancien membre de l’Equipe de France était dans le viseur d’un club turc. Aujourd’hui, les choses s’accélèrent et comme le précise « RMC Sport », Galatasaray est en pole pour attirer l’ancien jouer de l’AS Monaco. Côté parisien, un départ n’est pas à exclure et Mauricio Pochettino pourrait même décider d’offrir le poste de numéro deux de latéral gauche au jeune Abdou Diallo derrière Juan Bernat. Une stratégie qui pousse clairement le joueur de 28 ans. Reste ensuite à convaincre le joueur qui ne serait pas chaud à l’idée de prendre la direction de la Turquie, alors qu’il est encore sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2024.