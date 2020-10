Le consultant RMC Eric Di Meco n’a pas mâché ses mots au sujet de Thomas Tuchel, qui s’est permis de critiquer le mercato du PSG.

“Je pense que la finale l’a sauvé l’an dernier. C’était déjà chaud pour lui. Le fait qu’il replonge dans sa dernière année, quel est l’intérêt de le changer pour Paris ? Ils ne vont pas lui faire un chèque en plus. Pour moi, Leonardo a déjà un nom en tête mais il verra l’année prochaine. Ils vont se supporter. Je me demande si Tuchel n’a pas fait sa sortie pour sortir le parapluie. Il est gavé de joueurs et il va se plaindre. Il pleure avec les joueurs qu’il a !”, s’est enflammé l’ancien Marseillais.



Rappelons que Thomas Tuchel s’est publiquement plaint du fait que le PSG laisse partir des joueurs “sans toucher d’argent”, en référence aux départs libres d’Edinson Cavani, Thiago Silva, Thomas Meunier ou des jeunes du centres de formation tels que Tanguy Kouassi, rappelant également le départ d’Adrien Rabiot la saison dernière. Un tacle à peine glissé en direction de Leonardo, qui appréciera…