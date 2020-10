Consultant pour “RMC”, Eric Di Meco évoque l’avenir de l’Equipe de France et ne semble absolument pas inquiet.

“Je n’arrive pas à m’alarmer pour l’équipe de France. Depuis que Didier est là, c’est une machine à gagner des championnats. Quand tu fais finale de l’Euro et champion du monde derrière, je ne vois pas pourquoi on se ferait du souci. Le système y est pour beaucoup. Quand tu as Giroud dans une équipe, il faut amener le ballon dans la surface. Il n’y avait pas beaucoup de centres.

Mbappé, il aspire l’adversaire sur des contres, donc on se dit toujours comment ça va se passer. Le système fait qu’on joue sur des exploits de Griezmann, Mbappé et Lloris. Il faut faire confiance en Deschamps. On va attendre la compétition pour s’éclater”, a déclaré l’ancien défenseur sur les ondes de la radio sportive.

Ce mercredi, les Bleus affrontent la Croatie pour le compte de la Ligue des Nations.