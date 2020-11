Eric Di Meco, consultant RMC, est revenu sur la personnalité de Daniel Riolo, éditorialiste pour la radio, qui se retrouve souvent dans le viseur des fans de l’OM.

Entre les fans de l’Olympique de Marseille et Daniel Riolo ce n’est pas le grand amour. Le plus marseillais des consultants radio, Eric Di Meco, a analysé la personnalité de l’éditorialiste de la station de radio. « Daniel Riolo ou Gilbert Brisbois ? Daniel est clivant et insupportable pour les supporters marseillais. Il a même été insupportable pour moi, car je me suis souvent pris la tête avec lui. Mais il se trouve que j’adore bosser avec lui, car il a des avis tranchés, il s’est créé un personnage, il l’assume. Mais il faut faire attention, car il a raison pas mal de fois, quand on regarde avec du recul. J’aime bien bosser avec Daniel. Après, Gilbert, c’est le boss, c’est lui qui décide si je bosse avec eux ou pas. Donc respect au boss aussi ! », a commenté le consultant de RMC sur Le Phocéen.