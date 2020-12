Eric Di Meco parle de la saison de l’Olympique de Marseille et d’un potentiel titre de champion de France. Il n’y croit pas vraiment et pour lui, le PSG reste largement favori à sa propre succession.

« Quand je bois mon café à Marseille, aucun supporter ne me parle de la première place. Pour moi, il y a 10 % de chances que Paris ne soit pas champion. Et sur ces 10%, je dirais que l’OM a un peu plus de chances que Lille, Lyon, Monaco et Rennes. » A-t-il expliqué.