Le PSG n’envisage pas d’utiliser la clause de renouvellement pour une saison de l’international argentin Ángel Di María, dont le contrat se termine le 30 juin, a indiqué mercredi RMC Sports, désignant le Français Ousmane Dembelé comme un éventuel remplaçant.

La décision n’est pas définitive et doit être validée par les deux parties, il pourrait donc encore y avoir un changement. Di María, 34 ans, a renouvelé une saison en mars 2021, jusqu’au 30 juin de cette année, avec la possibilité de prolonger son contrat pour un de plus. L’arrivée de son compatriote Leo Messi au club parisien lui a enlevé son poste de titulaire cette saison, et selon le media français, le PSG prépare un vaste renouvellement de son effectif après sa décevante élimination en Ligue des champions la semaine dernière face au Real Madrid.

Le PSG avait déboursé 63 millions d’euros pour Di María en 2015. RMC a souligné que dans l’éventualité de son départ, le PSG aurait déjà les yeux rivés sur Ousmane Dembélé et aurait déjà entamé des discussions avec l’attaquant barcelonais, libre de ton contrat en juillet prochain, depuis plusieurs semaines. Néanmoins, ce mouvement ne sera pas évident car plusieurs clubs anglais sont également intéressés par l’attaquant français.