Victoires pour l’Olympique Lyonnais ce samedi en préparation. Les joueurs de Peter Bosz ont fait la passe de deux face à Villefranche-Beaujolais (2-0) et le VFL Wolfsburg (4-1).

Olympique Lyonnais – VFL Wolfsburg 4-1 : En début de soirée, l’OL a battu l’équipe de Nationale 2 avec un 11 assez jeune et des buts de Islam Slimani et Sinaly Dimomande. Dans la foulée, l’Olympique Lyonnais a battu les Allemands de Wolfsburg (4-1), au Groupama Stadium. Les Gones de Peter Bosz ont trouvé l’ouverture par Karl Toko-Ekambi (7e, 55e), Moussa Dembélé (29e) et Eli Wissa (83e sur penalty), contre un but allemand de Daniel Ginczek (30e).