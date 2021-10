Après trois saisons passées au Santiago Bernabéu, Eden Hazard n’a toujours pas réussi à s’imposer au Real Madrid et ne cesse de décevoir. Des prestations qui énervent Carlo Ancelotti et la direction madrilène qui souhaite s’en débarrasser. Deux offres sont en cours pour l’international belge.

Eden Hazard est sans aucun doute l’une des pires signatures de l’histoire du Real Madrid. Fatigué de ses problèmes physiques, Carlo Ancelotti le laisse désormais de côté pour se concentrer à 100% sur les progrès de Vinicius Jr. L’avenir du buteur belge se dessine loin, très loin de l’Espagne et un transfert dès cet hiver est pressenti. Selon le Daily Mail, le Real Madrid lui chercherait une porte de sortie et seuls Newcastle United et Chelsea auraient répondu favorablement à cet appel. ESPN indique que les deux clubs de Premier League estiment que son environnement à Madrid joue contre lui et qu’un retour en Angleterre ne pourrait lui être que bénéfique. Des offres seront faites dès janvier, le Belge est conscient de sa situation et est loin d’être fermé à un départ.