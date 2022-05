L’AC Milan est la source de multiples convoitises et notamment d’investisseurs venus du Bahreïn. Deux offres ont été confirmées par la direction de l’écurie lombarde qui réfléchit désormais à ses options.

Lancé par L’Equipe il y a plusieurs semaines, la rumeur d’un rachat de l’AC Milan par Investcorp, fonds d’investissement présent à Bahreïn, n’a jamais été confirmée par les dirigeants de l’écurie lombarde. Néanmoins, ce n’est pas pour autant que le club italien n’est pas l’objet de multiples convoitises. Son président, Paolo Scaroni, affirme que plusieurs offres ont été formulées pour racheter l’AC Milan. L’identité des investisseurs potentiels n’a pas filtré.

« Je comprends qu’il y a deux offres et il faut du temps pour compléter le périmètre, bien les comprendre et les comparer », a déclaré Paolo Scaroni dans des propos recueillis par la presse italienne et notamment relayés par Calcio Mercato.