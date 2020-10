En fin de contrat à la fin de saison avec Manchester United, Juan Mata pourrait gagner l’Arabie Saoudite l’été prochain.

Le milieu espagnol se contente de matchs secondaires et de petites minutes en Premier League cette saison… Après 6 saisons pleines en Angleterre, l’ancien de Valence pourrait rejoindre le championnat d’Arabie Saoudite en guise de pré-retraite.

Selon As, Mata aurait reçu une offre plus que séduisante d’un club saoudien. Si le nom du club en question n’a pas filtré, le salaire si. Et il s’agit d’une offre monstrueuse : 16 millions d’euros par saison. À 32 ans, le joueur aurait de quoi bien préparer sa retraite. Dossier à suivre dans les prochains mois.