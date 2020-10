Transféré au FC Barcelone en provenance de l’Ajax Amsterdam, Sergiño Dest (19 ans) adresse ses premiers mots.

“Je suis fier d’être le premier Américain à jouer ici, c’est un rêve qui devient réalité et je suis impatient de débuter avec mes nouveaux coéquipiers. (…) Le Bayern (Munich) est un super club et il y avait un intérêt de leur part, mais j’ai suivi ce que mon coeur m’a dit de faire et j’ai signé pour le Barça. Je pense que c’est la bonne décision. C’est un club avec une grande histoire et j’ai toujours voulu jouer ici.” A annoncé le nouveau latéral droit du club catalan.