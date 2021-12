En interview pour le quotidien portugais A BOLA TV, Jesualdo Ferreira, qui a entraîné Xavi Al Sadd, a donné son avis sur le maintenant patron du Barça.

« Ce processus prendra du temps et a besoin de joueurs. Soit vous aurez des outsiders rapides, comme cela s’est passé à l’époque de Cruyff, soit vous devrez les préparer pour qu’ils soient les interprètes fidèles de cette heureuse idée de Barcelone.

On ne peut pas oublier que le Barça en 2006 était champion d’Europe avec Deco et Rijkaard. L’entrée de Guardiola et tout ce qui s’est passé doivent être dans l’esprit des dirigeants de Barcelone par rapport à Xavi. Mais Xavi ne sera jamais Guardiola, ni vice versa », a-t-il déclaré.