L’Equipe de France déjà qualifiée en huitième de finale a fait match nul, 2-2, contre le Portugal, lors de la troisième journée de la phase de groupe de l’Euro.

À l’issue du match, Didier Deschamps s’est exprimé au micro de Bein Sport où il a déclaré que : « C’était un combat aussi, le match n’a pas été évident. D’autant plus que bon, on donne les deux buts sur des erreurs, même si ça peut arriver. On savait que ça allait être difficile. On a cherché à le gagner, mais en fin de match, en sachant le résultat de l’Allemagne, ça nous permet d’être à la première place, la meilleure donc on va apprécier, bien récupérer et une nouvelle compétition va commencer à partir des huitièmes. »

La France affrontera la Suisse en huitième de finale, lundi prochain à 21h a Bucarest.