Le sélectionneur l’Équipe de France Didier Deschamps n’est pas dupe. Oui, Antoine Griezmann n’est pas au top de sa forme, mais non il n’y a pas besoin de s’inquiéter. Selon lui, le joueur de l’Atletico passe juste par une période délicate, mais devrait se ressaisir.

« On a tous connu des périodes délicates, la tête et les jambes sont liées, des périodes moins bénéfiques où la confiance est moins là, ce n’est pas un problème de positionnement, il arrive avec un certain déficit, j’ai confiance en lui, il n’est pas au mieux de sa forme mais ça peut arriver à lui comme à d’autres », a déclaré Deschamps dans une interview accordée à Téléfoot.