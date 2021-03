L’histoire est déjà écrite. Zinedine Zidane succédera à Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. Mais… pas tout de suite !

Il est comme ça, DD. Pas la peine de trop le pousser. Il accepte de commenter la rumeur Zidane. Oui. Pas de problème. Pour l’actuel sélectionneur des Bleus, Zizou a parfaitement le profil pour lui succéder, concède-t-il dans un entretien accordé à « Téléfoot ». Mais pas avant la fin de son contrat ! Car Didier Deschamps est sous contrat avec la FFF jusqu’en 2022 et la Coupe du monde au Qatar. Quel que soit sa performance lors de l’Euro qui sera disputé cet été.

Didier Deschamps est élogieux à l’égard de Zinedine Zidane qui fut son coéquipier en tant que joueur chez les Bleus et à la Juventus. Il évoque « sa réussite en tant qu’entraîneur » à la tête du Real Madrid, sa « crédibilité » acquise en plus de la « légitimité » qu’il avait déjà en tant que champion. Mais DD choisit ses mots pour évoquer sa succession. Il est « probable » que « ça puisse arriver ». Quand ? « à un moment où un autre ». On ne peut pas être plus imprécis !