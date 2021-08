Sélectionneur de l’Equipe de France, Didier Deschamps est revenu sur l’Euro et cet échec face à la Suisse en huitième de finale.

Si certains ont critiqué son choix de rappeler Karim Benzema en Bleu et ont même fait porter cette élimination à l’attaquant du Real Madrid, il ne partage absolument pas cet avis. « Non ! Karim n’y est pour rien. Tout ce qu’il devait faire, il l’a très bien fait. Après, j’ai été amené à modifier l’équipe pour différentes raisons. Je sais que ce n’est pas l’idéal. Malgré tout, on était à 3-1 à la 80e et là, ce qui avait fait notre force jusqu’ici nous a fait défaut. J’aurais pu faire les choses différemment. Oui ! Mais on était à 3-1 à la 80e ! » A-t-il expliqué lors d’un long entretien à « l’Equipe. »