Au micro de RMC, le sélectionneur de l’équipe de France a donné des détails concernant sa discussion avec Benzema avant son retour.

Invité exceptionnel de ‘Rothen s’enflamme’ ce soir sur RMC, Didier Deschamps est revenu sur le retour de Karim Benzema en Bleus, que certains reprochaient d’avoir été trop tardif.

« Vous estimez que Karim Benzema avec Griezmann et Mbappé ont été performants en octobre. Ils ont été performants. Entre la Suisse et octobre, ils n’ont pas joué ensemble. A l’Euro, on n’a pas marqué des buts? Il n’y a pas d’égo dans le groupe. Non. Je n’ai pas de regrets sur le retour de Benzema. Cela s’est fait là, je suis content et lui est content. Cela s’est passé comme ça. Il a été performant. Il a lui aussi été déçu que cela s’arrête tôt mais ne dîtes pas que la France n’a pas été performante. On a été éliminés prématurément. Le plus important c’est d’avoir l’envie et de le rencontre pour discuter longuement. Notre rencontre a été la première étape. Peu importe qui en est à l’origine. Cela s’set très bien passé. Je ne peux pas revenir en arrière, cela s’est passé comme cela. On avait un besoin commun de se voir et discuter ensemble. On a discuté de tout, en faisant un retour sur tout. On a discuté, j’ai fait pas ma propre analyse. Je savais et lui savait que l’on devait se voir. »