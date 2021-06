En conférence de presse à la veille du premier match de préparation des Bleus face au Pays de Galles, mercredi soir à Nice, le sélectionneur est revenu sur la complémentarité entre ses deux attaquants vedettes, laissant entendre qu’il testerait plusieurs options.

« Il y a une animation offensive, il y en aura une au début de match, peut-être d’autres en cours de match. La qualité, ils l’ont, ça dépendra aussi de notre milieu de terrain, tout ça est lié. Je me doute bien que ça peut aller jusqu’à combien de passes a fait l’un à l’autre. Je ne peux pas les dissocier du reste de l’équipe. Il y a l’envie de faire les choses du mieux possible, mais il y a un adversaire, on sort d’une première partie où il y a eu une charge de travail intense avec des doubles séances », a expliqué Didier Deschamps au sujet des deux hommmes. « Il y a une position de départ qui est celle-là, mais il y a une liberté pour tout le monde, j’ai toujours laissé beaucoup de liberté de permutation aux offensifs. Je leur ai dit ce que j’attendais d’eux mais il y a aussi leur intelligence, la complémentarité de leurs qualités. Il y a tellement de cas de figure, que chacun soit dans son registre. »

