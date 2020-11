Voici les réactions à chaud de Didier Deschamps et Raphaël Varane au micro de TF1 après la victoire des Bleus au Portugal (0-1), samedi soir, qui les qualifie pour le Final Four de la Ligue des Nations.

Didier Deschamps : « Ça fait très plaisir de voir les joueurs comme ça, de venir s’imposer ici. Cette victoire est méritée, avec beaucoup de solidarité, de qualité aussi. On a atteint notre objectif, on voulait finir premier. Quoi qu’il arrive sur le dernier match, on restera premier. C’est bien d’atteindre les objectifs, je suis très fier des joueurs. Ce n’est pas toujours simple surtout vu la période compliquée. Certains ont des situations en club qui ne sont pas les meilleures. Mais quand ils se retrouvent là, il y a toujours cet esprit de compétiteurs et ce soir, ils ont prouvé que l’équipe de France est toujours une grande équipe. En tenant de la qualité de l’adversaire, bien évidemment. Je ne parle pas de celui qu’on a joué il y a trois jours mais dans un match comme aujourd’hui, il y a moins besoin de les mettre en garde sur l’objectif. Ils préfèrent jouer ces matches-là mais en tenant compte des soucis qu’on a eus, le groupe est là et présent. Ils ont prouvé que l’état d’esprit est toujours là. »

Raphaël Varane : « On est content de la victoire et de la manière. On a eu le bon état d’esprit, de solidarité. On aurait pu marquer en première mi-temps. On a des occasions mais on a été solides et solidaire car ils ont été dangereux dans le jeu aérien. Ils ont réussi à mettre du danger devant le but mais on a répondu présent. On a été solide et solidaires. Le Final 4 était l’objectif depuis le début. On voulait gagner pour s’assurer la qualification mais surtout la manière. On est vraiment satisfait ce soir. C’est notre match référence sur les derniers mois, on a vu de tout, des bonnes choses, de bien combiner, de bien défendre tous ensemble. On va pouvoir s’appuyer sur sa pour se projeter vers les prochaines échéances. »