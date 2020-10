Lors de la conférence de presse d’annonce de la liste des 23 joueurs retenus en équipe de France pour les trois prochains matchs, Didier Deschamps a aussi eu un petit mot pour les grands oubliés.

Comme lors de chaque sélection des 23, Didier Deschamps n’a pas pu faire assez de place pour tous les joueurs français qui s’illustrent en Ligue 1 et à l’étranger. C’est notamment le cas du Montpelliérain Téji Savanier. « Il y a énormément de joueurs performants en L1 et à étranger. Mais on tient compte de la durée et des performances sur plusieurs matches. Il y a des périodes plus favorables sur une saison. Mais c’est un joueur intéressant et surprenant. Il est décisif aussi. On regarde les matches de Montpellier. On en regarde d’autres aussi avec au moins une bonne cinquantaine de joueurs à suivre. »

Le sélectionneur des Bleus s’est également attardé sur les cas de Ferland Mendy, Moussa Sissoko et Blaise Matuidi, trois autres grands absents de cette liste. « J’en ai pris 24… Il y a de la concurrence. Je pèse le pour et le contre. J’ai la responsabilité de trancher. Ils auraient pu rester tous les deux. Tous mes postes sont au minimum doublés dans des registres similaires. Blaise (Matuidi) est parti là-bas (Inter Miami). C’est un choix de carrière, un choix de vie. Il l’assume. Je peux le comprendre à son âge (33 ans). On en a discuté ensemble, il sait très bien qu’en prenant cette décision, c’est plus compliqué pour lui par rapport au groupe France. Je ne lui ai pas dit un non catégorique, par rapport à ce qu’il a fait, ce qu’il pourrait être capable de faire, tout en sachant qu’il y a de la concurrence. Ça vient, ça pousse. Des jeunes, des moins jeunes. Il reste un joueur de haut niveau. A lui de s’adapter à une situation différente, des matches différents. Il y en a d’autres qui sont partis. Je pense à l’exemple d’André-Pierre Gignac qui était au Mexique. Cela ne nous empêchait de pouvoir le suivre. »