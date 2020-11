Didier Deschamps rend un bel hommage à Adrien Rabiot après son superbe match face au Portugal hier soir en Ligue des Nations.

« Ce n’est pas un retour en grâce. Il s’est passé ce qui s’est passé. Il a évolué. La fin de son histoire avec le Paris Saint-Germain a été compliquée, ses débuts à la Juventus aussi. C’est son mérite. Je ne vais pas dire qu’il s’est transformé, mais ce n’est pas le même. C’est une relation de confiance, on discute. Il ne se pose pas de questions. Il a cette capacité. Je sais où il est. Quand on passe là-bas, on ne se plaint pas ». Explique-t-il en conférence de presse après le match.

Avant de terminer : « On fait ou pas. Si on ne fait pas, on n’y reste pas. Ce n’est pas pour rien qu’il est dans un grand club comme la Juventus. Il est attaché à l’équipe de France. Je ne vais pas effacer. Ce qui est important, c’est ce qu’il y a devant. Il sent que je lui fais confiance, car je considère qu’il doit être sur le terrain. »