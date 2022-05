Pour Di Meco, Didier Deschamps s’est montré « injuste » dans sa gestion du cas Olivier Giroud en équipe de France.

Ce jeudi, Didier Deschamps a dévoilé la liste des 24 Bleus sélectionnés pour le prochain rassemblement de l’équipe de France. Une liste avec des absents notables, dont Olivier Giroud, pourtant auteur d’une très belle saison avec le Milan AC. Au micro de RMC, l’ancien Marseillais Éric Di Meco a d’ailleurs tenu à pousser un petit coup de gueule.

« Il y avait plusieurs hypothèses sur son retour, on se posait la question sur un retour ‘définitif’ dans le groupe grâce à ses bonnes prestations avec Milan ou de lui offrir une bonne sortie avec l’équipe de France. Aujourd’hui, on a la réponse. Il est champion du monde, avec des stats intéressantes, avec des performances que l’on connaît… On est à six mois de la Coupe du monde, il y a un rassemblement de fin de saison qui est peut-être l’un des derniers un peu constructif avant le Mondial, où tu vas construire tes automatismes, car ensuite ça va aller vite. Je faisais partie de ceux qui pensaient qu’il revenait en Bleus car Benzema n’était pas là et que les deux lors d’une compétition longue ils ne les mettraient plus. Je trouve que la sortie de Giroud est injuste, mais le fait que Deschamps passe à autre chose, non. Je pense qu’il aurait pu sortir plus proprement. »