De gros bouleversements se préparent au Real Madrid. Si Zinedine Zidane s’en va c’est qu’il y a une fin de cycle au sein de l’effectif madrilène. Un grand ménage se prépare pour ensuite pouvoir tout reconstruire.

Le Real Madrid se prépare à entamer un mercato d’été très mouvementé sous le signe du changement. Tout proche d’un départ, Zinedine Zidane est la preuve flagrante de futures bouleversements. Le club souhaite se séparer d’une dizaine de joueurs afin de pouvoir se renforcer et démarrer une nouvelle histoire. Dix départs qui renfloueraient les caisses de manière conséquente tant grâce aux indemnités de transfert qu’à l’allégement de la masse salariale.

AS nous dévoile cette liste des 10 indésirables parmi lesquels figurent : Eden Hazard (30 ans, estimé à 40M€), Raphaël Varane (28 ans, 70M€), Gareth Bale (31 ans, 20M€), Marco Asensio (25 ans, 35M€), Luka Jovic (23 ans, 20M€), Isco (29 ans, 20M€), Marcelo (33 ans, 10M€), Dani Ceballos (24 ans, 30M€), Mariano Diaz (27 ans, 10M€) et Borja Mayoral (24 ans, 14M€). De plus ou moins grands noms qui pourraient ramener une somme d’argent colossale au Real Madrid. Une aubaine pour Florentino Pérez qui pourrait débuter les grandes manœuvres et à un nouveau cycle.