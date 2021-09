Recruté libre cet été après son départ du Real Madrid, Sergio Ramos n’a toujours pas disputé la moindre petit minute avec son nouveau club du Paris Saint-Germain.

Mais ces problèmes physiques ne sont pas la seule source d’inquiétude. L’Espagnol commence à agacer en interne. D’après les renseignements de la « Cadena Ser », l’ancien capitaine du Real Madrid ferait preuve d’un mauvais comportement et il aurait même des exigences auprès du staff et de certains employés du club parisien. Une attitude qui ne serait pas appréciée du tout en interne et qui pourrait même avoir des conséquences pour son aventure en Ligue 1. Actuellement blessé, le défenseur central de 35 ans va devoir se calmer sous peine d’en subir les conséquences. Affaire à surveiller…