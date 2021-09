Pelé a donné de ses nouvelles ce mercredi après avoir été opéré d’une tumeur du côlon à Sao Paulo.

L’ancienne légende brésilienne, hospitalisé depuis le 31 août à Sao Paulo, a assuré qu’il « récupérait bien ».

Pelé a été opéré samedi d’une tumeur au côlon. Sur les réseaux sociaux, l’ancien footballeur a donné de ses nouvelles. « Je me remets bien, mais aujourd’hui, je veux envoyer toute mon affection, mon amour et mes prières à mon grand ami Roberto Carlos. Je veux que Dieu réconforte votre cœur et qu’il soit entouré d’amour et de lumière », a-t-il écrit en hommage sous une photo du chanteur brésilien Roberto Carlos, qui a perdu mercredi l’un de ses enfants, victime d’un cancer.