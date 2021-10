Le Clasico au Stade Vélodrome entre l’OM et le passage a été un véritable spectacle tant sur la pelouse qu’en tribune avec des supporters survoltés et des travées bondés. Une enceinte presque pleine victime de l’intrusion de plusieurs centaines de spectateur sans billet.

Du monde était présent dans les gradins du Stade Vélodrome lors du premier Clasico de Lionel Messi et du choc entre l’OM et le Paris Saint-Germain, (0-0). Lors de cette rencontre mystique, l’enceinte marseillaise était presque pleine avec 65 121 spectateurs comptabilisés par l’Olympique de Marseille pour 67 000 places possibles. Un nombre qui diffère avec celui annoncé par L’Equipe qui indique que « 62 819 billets sont passés au contrôle d’accès » ce soir là. Un différentiel de 2302 spectateurs expliqué par Jacques Cardoze, qui estime qu’une « centaine de personnes sans billet ont pu pénétrer dans le stade et assister à la rencontre en toute illégalité. »