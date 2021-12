La saison de Ligue 1 s’annonce encore longue, surtout si les équipes de tête n’accélèrent pas la cadence en 2022.

Si sur la scène européenne tout va pour le mieux pour les Français, avec 6 clubs encore engagés – le PSG et le LOSC en Ligue des champions, Monaco et l’OL en Ligue Europa, Rennes et l’OM en Ligue Europa Conférence – la « Ligue 1 des talents » ne nous a pas toujours offert un spectacle époustouflant. Entre les débordements en tribunes et les faux-pas des ‘gros’ du championnat, cette saison est pour le moment assez étrange. Comme le précise nos confrères de L’Equipe, « trois des quatre meilleures équipes de la saison dernière déçoivent : Monaco 6e, Lille 8e, Lyon 13e ».

Vient s’ajouter à ce constat, « la faiblesse comptable des équipes du haut de tableau ». En effet derrière le PSG, leader avec 46 points, on retrouve l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille sur le podium avec 33 points au compteur. À titre d’exemple, aucun deuxième de Ligue 1 n’a compilé un total de point aussi faible en 10 ans, à l’exception de l’AS Monaco en 2015-2016 (32 points). Même constat pour l’OM, qui réalise le moins bon départ d’un troisième depuis 2012 à l’exception d’Angers, là aussi lors de la saison 2015-2016 (31 points). Reste à savoir si les équipes de Ligue 1 feront mieux que cette triste saison, où le podium s’était joué à 65 points.