Quelques instants après l’ultime rencontre de la saison et le sacre du LOSC, le président du PSG Nasser Al-Khelaifi a fait une déclaration claire.

« Pour moi, Kylian est un joueur du PSG et sera un joueur du PSG. Je ne suis pas inquiet. Ne vous inquiétez pas, laissez-nous travailler. Mbappe est Parisien. Il est français il est parisien, il est sous contrat et il veut rester à 100%. » Une affirmation qui tranche avec les déclarations bien moins nettes de l’intéressé. Kylian Mbappé n’a pas prolongé son contrat, contrairement à Neymar, et reste attentif à l’intérêt du Real Madrid. La situation pourrait n’être débouclée que juste avant l’Euro.