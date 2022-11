Déçu par le niveau affiché par Jack Grealish depuis son arrivée, Pep Guardiola souhaiterait miser gros sur Rafael Leao.

Auteur d’une saison 2021-2022 de haute volée synonyme d’éclosion, Rafael Leao confirme son niveau avec un début d’année tonitruant, 5 buts et 4 passes décisives en 11 rencontres disputées toutes compétitions confondues. Un bilan statistique qui attise les convoitises de multiples écuries à travers le continent pour un joueur dont l’AC Milan réclamait pas moins de 150 millions d’euros l’été dernier. Un montant qui ne refroidi pas les convoitises de Manchester City.

D’après les informations dévoilées par Calcio Mercato, Manchester City serait l’écurie la plus intéressée par l’acquisition de Rafael Leao. Si un transfert l’hiver prochain serait l’idéal pour les Citizens, une opération estivale semble bien plus réalisable. Le souhait de Pep Guardiola serait de former une attaque constituée de Phil Foden, Erling Haaland et Rafael Leao. Le Portugais de 23 ans serait considéré une pièce idéale pour s’incorporer dans le système du technicien espagnol, particulièrement déçu par les performances de Jack Grealish, dont la position ne cesse d’être fragilisée au fil des semaines.