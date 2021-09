Voici tous les résultats de cette soirée de qualification pour la Coupe du monde avec notamment les cartons des Pays-Bas, de la Norvège et du Danemark.

Grâce à sa très large victoire face à la Turquie ce soir (6-1), les Pays-Bas ont repris la tête de la poule G. Un succès étincelant, marqué notamment par le triplé de l’ancien Lyonnais Memphis Depay. À noter aussi le but du Marseillais Cengiz Under pour sauver l’honneur en fin de rencontre. Autre carton ce soir, la victoire 5-0 du Danemark de Simon Kjaer face à Israël. Les Nordistes font encore le plein de points et en comptent désormais 18 dans le groupe F après 6 journées.

Portée par un triplé d’Erling Haaland, la Norvège s’est aussi baladé contre la modeste formation de Gibraltar. Un succès 5-1 qui permet aux Norvégiens de revenir à un petit de la Turquie dans le groupe G.

Tous les scores de la soirée :

Eire 1 – 1 Serbie

Bosnie-Herzégovine 2 – 2 Kazakhstan

Danemark 5 – 0 Israël

Iles Féroé 2 – 1 Moldavie

Autriche 0 – 1 Écosse

Pays-Bas 6 – 1 Turquie

Norvège 5 – 1 Gibraltar

Monténégro 0 – 0 Lettonie

Russie 2 – 0 Malte

Slovaquie 2 – 0 Chypre

Croatie 3 – 0 Slovénie