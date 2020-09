L’Olympique Lyonnais va-t-il connaître une hémorragie de ses attaquants d’ici à la fermeture du mercato ? C’est fort possible !

On annonce Memphis Depay avec insistance du côté du FC Barcelone où il rejoindrait son ancien coach, Ronald Koeman. Houssem Aouar est convoité par toute l’Europe et dispose d’un bon de sortie. Idem pour Moussa Dembélé, convoité notamment du côté de Manchester United. Enfin, Jeff Reine-Adelaïde et Bertrand Traoré ont pris publiquement la parole pour exprimer leur désir d’ailleurs.

Pour Jean-Michel Aulas, Juninho et Rudi Garcia, c’est le mercato de tous les dangers !