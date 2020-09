Memphis Depay est annoncé plus que jamais sur le départ et à deux doigts de signer au FC Barcelone. Un scenario catastrophe pour l’Olympique Lyonnais d’après les dires de Pierre Ménès

“Je suis assez inquiet pour l’OL… Parce que là, il n’y a que des joueurs qui partent. Alors, il y avait trop de latéraux droits, maintenant, il n’y en a plus qu’un… Il n’y a plus que Dubois, dont on attend toujours un centre potable. On sait que Memphis va partir, il a déjà la tête à Barcelone, et il l’a montré à Bordeaux. Aouar a quand même de bonnes chances d’être vendu. Reine-Adélaïde veut partir. Pour l’instant, on entend parler que de départs, et pas d’arrivées. L’OL veut faire des économies et donc ne pas réinvestir tout l’argent récolté dans les transferts. Lyon aura forcément un effectif diminué sur le plan qualitatif et quantitatif. Je suis un peu inquiet, car ça ne sent pas super bon tout ça…“, a déclaré le journaliste de Canal+ dans des propos rapportés par FootRadio.com.